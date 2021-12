Ibrahimovic spodestato in Svezia: il Pallone d’Oro va a…

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato spodestato dal trono di Svezia: dopo 12 volte in cui è stato il vincitore del Pallone d’Oro come miglior giocatore svedese, in questa edizione c’è stato un nuovo assegnatario. Il premio “Guldbollen” è stato conferito al centrocampista del Lipsia Emil Forsberg che aggiunge questo riconoscimento per la prima volta alla sua bacheca. Ibrahimovic vinse il premio per la prima volta nel 2005 quando vestiva la maglia della Juventus, mentre l’ultimo titolo personale gli è stato assegnato nel 2020 dopo la “rinascita” con il MIlan. FOTO: twitter milan