Ibrahimovic: “Si vede che Pulisic è davvero felice al Milan. Lo abbiamo risollevato”

Durante l’intervista concessa alla UEFA, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai canali ufficiali UEFA e nel corso della chiacchierata anche su Pulisic: “Christian è il nostro Capitan America. Sta facendo benissimo, si vede che è felice. Se chiedi a qualsiasi giocatore che sta a Milano, tutti ti dicono la stessa cosa. Tutti sono felici qui, tutti si divertono perché sono in un grande club. Li abbiamo messi in una situazione fantastica. Loro devono solo pensare al calcio e a giocare bene in campo. Per quanto riguarda Pulišić, lo abbiamo risollevato dalla situazione precedente. Si vede adesso che è davvero felice in campo e per questo sta facendo prestazioni di alto livello”.

Foto: Instagram Milan