Ibrahimovic: “Se sarò al Milan il prossimo anno, vinceremo il campionato”

Zlatan Ibrahimovic, attualmente in forza al Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. Di seguito alcune dichiarazioni riportate da TMW.

“Rangnick non lo conosco e non lo so se arriverà o meno. L’informazione a noi non è arrivata, lo leggo sui giornali. Non so se sia ufficiale o no. Se ero qua dal primo giorno, sicuro vincevamo lo Scudetto. Se sarò qua l’anno prossimo dal primo giorno, sicuro vinceremo. Promessa ai tifosi del Milan? No, non c’è promessa, non c’è garanzia. Per questo devi parlare con Mino”.

