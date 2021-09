Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli che dovrà ancora far a meno di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante domani non sarà in campo contro l’Atletico Madrid, nella seconda sfida valida per la fase a gironi della Champions League. L’attaccante non ha ancora smaltito del tutto l’infortunio e ha lasciato Milanello prima dell’inizio dell’allenamento odierno.

Foto: Twitter Milan