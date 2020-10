Ibrahimovic rientra dopo il Covid-19, gol e assist in partitella

Dopo due settimane di stop a causa del covid-19, Zlatan Ibrahomivic è tornato a Milanello ad allenarsi con il gruppo (senza i nazionali). L’attaccante svedese, arrivato in mattinata in forma smagliante, pensa già alla gara di settimana prossima in vista del derby di Milano contro l’Inter. Ibra ha svolto l’intero lavoro insieme alla squadra, poi gol e assist nella partitella a tre tempi.

Foto: twitter Milan