Ibrahimovic: “Riconferma di Pioli? Sta facendo un buon lavoro e siamo felici di lui”

Zlatan Ibrahimovic, dirigente e consigliere della proprietà del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente dall’Arabia Saudita, dove è andato ad assistere il Gran Premio di Formula 1 in programma questo week end. Queste le sue dichiarazioni sul prossimo futuro del tecnico dei rossoneri Stefano Pioli: “Cosa deve fare Pioli per la riconferma? Deve continuare come sta facendo, sta facendo un buon lavoro e siamo felici di lui.”

Come si trova in questo suo nuovo ruolo?

“Mi sto trovando bene. Sto crescendo, sto imparando e lavorando. Un giorno alla volta e faccio sempre passi avanti e si migliora sempre. Però bene, mi piace, mi piace questa responsabilità e voglio dare più possibile al Milan.”

Foto: Twitter A.C. Milan