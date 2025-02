Ibrahimovic riceve il Tapiro e su Conceiçao: “Ha la nostra fiducia”

Un’eliminazione amara quella che il Milan ha subito per mano del Feyenoord. Proprio per questo motivo, è stato consegnato a Zlatan Ibrahimovic il Tapiro d’Oro. Queste le dichiarazioni rilasciate dal dirigente rossonero all’inviato Valerio Staffelli: “Siamo delusi e arrabbiati, il Tapiro è meritato. Ieri è mancata maturità, ma ora l’obiettivo è rimanere uniti come gruppo per il campionato e per la Coppa Italia. Conceiçao resta? Sta afcendo bene, da quando è arrivato le cose sono cambiate. Non siamo ancora al 100%, ma stiamo migliorando. Ha la nostra piena fiducia”.

FOTO: Instagram Milan