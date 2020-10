Ibrahimovic: «Possiamo vincere lo scudetto se ci crediamo»

Zlatan Ibrahimovic è sempre più l’hombre del partido in casa Milan. Con una doppietta ha steso l’Inter di Antonio Conte nel derby di Milano. Adesso non si pone limiti. «Siamo solo all’inizio, pensiamo a una partita alla volta – ha detto a Sky –. Quando sono arrivato l’obiettivo era l’Europa, ce l’abbiamo fatta e dobbiamo tornarci per fare bene. C’è la possibilità di vincere lo scudetto, se credi a una cosa puoi fare tutto». Ibra parla anche della sua età. «Mi sento più completo e l’esperienza aiuta. Avessi oggi la condizione di un ragazzino non mi fermerebbe nessuno. La mia esultanza? Uno del pubblico mi cantava qualcosa e gli ho detto: “questo è per te“».

Foto: Twitter ufficiale Milan