Ibrahimovic: “Perchè correre se puoi volare?”

Il Milan si aggrappa ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic. Con la rete all’Udinese, è il capocannoniere della Serie A con 7 gol, pensando anche alle gare che ha saltato causa Covid.

Zlatan ha postato su Instagram la foto della sua mossa di kung fu che ha steso l’Udinese. Un gesto tecnico e atletico tipico dello svedese che ha scritto: “Why run when you can fly”, ovvero “Perchè correre se puoi volare”. E il Milan grazie anche al suo gigante svedese vola davvero.

Why run when you can fly

Foto: Instagram Ibrahimovic