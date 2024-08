Ibrahimovic: “Pavlovic è il giocatore giusto per il Milan, serviva un po’ di cattiveria”

Intervenuto in conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic, ha così presentato Strahinja Pavlovic: “Era il giocatore perfetto secondo il nostro team di scout. Lo abbiamo seguito per un bel po’, alla fine eravamo tutti convinti. È un giocatore aggressivo di piede sinistro, nella nostra difesa c’era solo Theo di piede sinistro. Ha l’atteggiamento giusto, che vogliamo. Serve un po’ di cattiveria e Pavlovic è giusto per questa squadra. Piace tanto a Fonseca, è giovane e ha tanti margini di crescita. Ha esperienza in Champions League e calcio internazionale. Abbiamo fatto di tutto per portarlo qui. Sono sicuro al 200% che sarà tra i preferiti dei tifosi. È uno che in ogni duello entra col cuore, i tifosi lo sentono quando dai il 200% e lo dico da ex calciatore. Benvenuto al Milan, Strahinja Pavlovic”.

Foto: Twitter Ibrahimovic