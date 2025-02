Ibrahimovic: “Oggi è fondamentale fare risultato. Gimenez? Ha margini di crescita, ci crediamo molto”

A pochi istanti dall’importante sfida contro l’Empoli, il dirigente del Milan Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di DAZN.

“Oggi il risultato è molto importante, si deve continuare a vincere per risalire la classifica, è fondamentale. Gimenez? Noi ci crediamo tanto, per questo abbiamo fatto un grande investimento. Dobbiamo aiutarlo a crescere, se guardi le sue statistiche si vede che è uno forte in area. Contro la Roma ha fatto due assist, aiuta la squadra anche in un altro modo, non solo facendo gol. Ha margini di crescita, l’importante è che stia bene. Per uno straniero che arriva in Italia non è facile, farlo stare bene è anche una nostra responsabilità”.

Foto: Instagram Milan