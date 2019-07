Intervistato dal Telegraaf, Zlatan Ibrahimovic non esclude un ritorno tra le fila dei lancieri. Stavolta, non più in campo. Il centravanti svedese, attualmente al Los Angeles Galaxy, ha dichiarato: “Normalmente non torno nei club in cui ho giocato, però chissà che non entri, terminata la mia carriera, nel direttivo dell’Ajax. Farei un lavoro migliore di chi c’è adesso”.

Foto: Twitter Svezia