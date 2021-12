Ibrahimovic: “Non devo vincere il Pallone d’Oro per dimostrare che sono il più forte”

Zlatan Ibrahimovic, a margine della presentazione alla Triennale a Milano del suo nuovo libro “Adrenalina – My untold stories, ha parlato anche del Pallone d’Oro: “È una bella cosa, ma non mi serve per pensare che sono il più forte di tutti”, le dichiarazioni del leader del Milan e della Nazionale svedese. Foto sito Milan