Ibrahimovic nello spogliatoio dell’Hammarby: ha violato le regole anti-Covid 19

Ieri sera Zlatan Ibrahimovic ha assistito dalla tribuna alla vittoria dell’Hammarby contro l’Ostersund. Il club di cui il campione svedese detiene il 25% delle quote, ha vinto 2-0. Come dichiarato dal presidente Richard von Yxkull, l’attaccante del Milan sarebbe poi sceso negli spogliatoi per complimentarsi con i calciatori, violando però il protocollo anti-Covid-19: infatti, l’accesso agli spogliatoi sarebbe garantito solamente ai giocatori e allo staff tecnico. Secondo i media locali, la Federcalcio svedese potrebbe anche aprire un’indagine.