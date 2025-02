Ibrahimovic: “Morata è un grande calciatore, ma a volte non scatta il click. Gimenez? Lo seguivamo da agosto”

Intervenuto a Sky prima del derby di Milano, Zlatan Ibrahimovic ha parlato di Alvaro Morata, partito in direzione Galatasaray.

”Alvaro è una grande persona e un grande giocatore, gli auguro il meglio perché lo merita. In certe situazioni, per vari motivi, non fai il click. Più di questo non parlo, perché nel calcio succede”.

Parla poi della squadra: “Bisogna tenere il ritmo delle partite che vinciamo, perché quando vinci le cose diventano più facili e se non vinci c’è qualcosa che ti frena. Devi preparare e continuare a lavorare. Noi da sopra dobbiamo dare supporto e mettere tutti nella miglior condizione possibile: devono essere concentrati in campo e giocare. Poi vai avanti e dietro, provi certe cose: è quello che stiamo facendo. Non tutti i giorni sono perfetti, ci sono alti e bassi: l’importante è continuare e avere voglia di migliorare e provare a centrare sempre il risultato”.

Parentesi poi su Gimenez, nuovo attaccante rossonero, arrivato a Milano dopo una trattativa che abbiamo raccontato per tutto il suo sviluppo. Il dirigente rossonero conferma che il club seguiva il calciatore dalla scorsa estate.

“Abbiamo preso Gimenez, che seguivamo da tanti mesi e in realtà lo volevamo anche in estate. Siamo pronti per lui e anche lui è pronto: oggi l’ho visto dal vivo, è carico, ha grande voglia di cominciare, siamo tutti carichi”.

Foto: Instagram Milan