Ibrahimovic: “Modric è un maestro. Giocare con lui mi avrebbe allungato la carriera di due anni”

11/10/2025 | 17:20:16

L’ex attaccante, ora dirigente del Milan, Zlatan Ibrahimović, ha parlato al Festival dello Sport. Queste le sue parole su Modric:

“È un maestro, lui non gioca a calcio, lui è il calcio. La sua carriera è stata incredibile. Quest’estate eravamo convinti mancasse esperienza: prima abbiamo scelto l’allenatore, poi abbiamo parlato di Modric. Ancelotti ci ha detto che è stato l’unico giocatore mai infortunato l’anno scorso. Poi ha una passione incredibile. Avessi giocato con lui mi avrebbe allungato la carriera di due anni. Fuori dal campo ci dà energia e motivazione a tutto ambiente”.

Foto: X Ibrahimovic