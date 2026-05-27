Ibrahimovic: “Modric è un leader assoluto al Milan, anche senza parlare tanto”

27/05/2026 | 16:30:53

Intervistato da Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così di Modric: “Io leader? Si può essere leader in molti modi differenti. Ad esempio, adesso al Milan abbiamo Modric. Lui è un leader assoluto ma non è uno di quelli che parla tanto a voce. Non parla molto, eppure è una guida totale sul terreno di gioco. Fa il leader sul campo con la sua qualità e le sue abilità. Poi ci sono i leader che sono più schietti e loquaci a parole. È tutta una questione che riguarda la parte mentale del calciatore. In Europa la pressione è altissima. In Italia, dove ho trascorso moltissimo tempo, il calcio non è solo essere tifosi, è una vera e propria religione. Se giochi per la loro squadra, qualunque essa sia, il club è più importante della loro stessa famiglia. Questo succede perché le persone nascono già milaniste, juventine o interiste. Tu stai giocando in una squadra che appartiene a loro. Quando tutto va bene, tutti cantano e le cose sono ok; quando le cose vanno male, allora devi essere forte mentalmente e come una persona. Ci sono situazioni in cui arrivi all’allenamento con la tua macchina e ci sono diecimila persone che ti colpiscono la macchina”.

Foto: Twitter Ibrahimovic