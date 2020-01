Ibrahimovic-Milan, Kulusevski-Juve (da luglio): domani giorno di visite

Domani è il giorno, già annunciato, delle doppie visite. Quelle di Zlatan Ibrahimovic con il Milan, con presentazione fissata per venerdì. Ricordiamo che Ibra guadagnerà 3,5 milioni fino a giugno più 500 di bonus e che il rinnovo per la stagione 2020-2021 scatterà al 50 per cento delle presenze e sarà da 6 milioni più bonus. Domani sarà anche il giorno della visite di Dejan Kulusevski, arrivato poche ore fa a Torino, gran colpo della Juve, destinato a restare a Parma fino al prossimo giugno (tranne in caso di una clamorosa inversione di tendenza). Operazione già definita con l’Atalanta da 35 milioni di base più bonus che faranno arrivare la valutazione alla soglia dei 45. Il Parma non si è fin qui attivato a cercare sostituti anche perché è volontà dello stesso Kulusevski quella di completare la stagione in Emilia. E dovrebbero modificarsi tutti gli scenari per ribaltare una situazione del genere.

Foto: sportbible.com