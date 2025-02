Ibrahimovic: “Mi ispiro a Muller e Kane. Farò vedere le mie qualità”

Le parole di Arijon Ibrahimovic nella conferenza stampa di presentazione. Il giocatore, giunto alla Lazio dopo una lunga trattativa raccontatavi con una prima esclusiva dell’11 gennaio, ha parlato del suo arrivo in biancoceleste.

Puoi giocare esterno o trequartista. Qual è il tuo ruolo preferito?

“Sicuramente la posizione che preferisco è centrale, ma posso essere posizionato ovunque nel reparto offensivo e farò vedere le mie qualità”.

Ci puoi raccontare la tua esperienza al Bayern e cosa ti manca per trovare continuità?

“Mi sono allenato tantissimo in questo periodo dove ho giocato meno, purtroppo non ho avuto le possibilità che potevo avere al Bayern. Posso migliorare nel lavoro, posso lavorare più intensamente e giocare con maggiore continuità”.

Hai parlato con Baroni di quelle che potranno essere le tue prospettive?

“Ho parlato con il direttore e con il mister, credo che avrò la mia possibilità ma tutto dipenderà da me. Se mi allenerò bene e darò dei segnali positivi potrò trovare spazio. Dipende da me e lo farò”.

Cosa ha in più un giovane che cresce nel settore giovanile del Bayern Monaco?

“Sicuramente un ambiente del genere ti dà grande motivazione per raggiungere gli obiettivi che hanno raggiunto giocatore come Thomas Muller e Harry Kane. Mi ispiro a loro e sicuramente voglio arrivare a quei livelli”.

Cosa non è andato in questi sei mesi al Bayern? Sei pronto per fare l’esordio con la Lazio?

“Sono venuto qui per il dialogo che c’è stato con il direttore e tutte le persone coinvolte, mi sono sentito a mio agio per il progetto che mi è stato presentato. Devo avere pazienza, non so se potrò giocare presto ma avrò la pazienza e quando ci sarà l’opportunità darò il meglio”.

Foto: Instagram Lazio