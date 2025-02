Ibrahimovic: “Mi aspettavo questo impatto di Gimenez. Leao? Gli chiediamo di fare la differenza”

iente interviste post partita per mister Sergio Conceicao, al suo posto dinanzi alle telecamere è tornato Zlatan Ibrahimovic: “Mister Conceiçao è molto emozionato per la morte dell’ex presidente del Porto. Era un papà per lui, quindi sono venuto qui io a parlare”.

Su Gimenez: “Mi aspettavo questo impatto. I palloni arrivano in area con questa squadra, devi essere pronto a fare gol. Per uno straniero non è facile arrivare e giocare in Italia, dobbiamo essere anche noi bravi ad aiutarlo”.

Sulla vittoria: “La vittoria di stasera è importante. Abbiamo dominato, loro sono venuti qui per difendere. Se fai gol all’inizio si apre la partita e cambia tutto”.

Su Joao Felix: “Noi cerchiamo di sfruttare tutti i giocatori che abbiamo. Poi le scelte le fa le allenatore. Conceiçao lo sta facendo giocare tanto. Lui vuole sempre il pallone, crea occasioni, poteva segnare anche oggi. Se sta bene deve giocare. Poi decide l’allenatore”.

Su Leao: “Lui sarà sempre il riferimento di questa squadra. È entrato e ha fatto assist. Oggi è entrato e ha fatto la differenza. È quello che gli chiediamo, entrare in campo e risolvere le partite. Siamo il Milan, non può esserci un solo giocatore che fa la differenza”.

Sui big in panchina: “Più giocatori hai e più alternative hai, il mister fa girare. Siamo una delle squadre che sta giocando di più, deve far girare i giocatori”.

Sul nuovo look con i capelli sciolti: “È più rilassante… (sorride, ndr)”.

Foto: Twitter Ibrahimovic