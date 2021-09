Ibrahimovic: “Messi e Ronaldo? Rispetto a loro mi manca solo la Champions”

Zlatan Ibrahimovic, centravanti svedese del Milan, ha rilasciato un’intervista a France Football, eccone un’anticipazione in cui il rossonero ha parlato così del paragone con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: “Se si parla di qualità individuali io non ho niente di loro, se invece guardi i trofei io non ho vinto la Champions League. Ma devo dire che non ne sono ossessionato. E poi se il collettivo non è buono, il singolo da solo può far poco”.