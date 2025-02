Ibrahimovic: “Leao è tra i migliori giocatori del mondo. Joao Felix? Può darci una grande mano”

Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, ha parlato a Prime Video prima della sfida contro il Feyenoord a Rotterdam.

Queste le sue parole ad Amazon Prime Video a pochi minuti dalla sfida di Champions League: “Il modulo offensivo? Oggi è così, però tutti attaccano e tutti difendono. Ognuno ha le sue responsabilità, Conceicao fa le sue scelte e per questa partita ha deciso così”.

Avete fatto un mercato importante per riportare il Milan dove merita?

“Come ho già detto un paio di volte, non eravamo contenti della situazione e abbiamo fatto qualche cambio. Adesso siamo fiduciosi, questa è la squadra che deve portare avanti il Milan”.

Ti aspettavi questo impatto immediato dai nuovi?

“Sicuramente, i cinque nuovi hanno portato qualcosa di diverso. C’è entusiasmo, quando vinci è tutto positivo e quando vinci è tutto negativo. Dobbiamo dare continuità, oggi è la prima partita di due”.

Joao Felix può togliere un po’ di responsabilità a Leao?

“Credo che ognuno abbia le sue responsabilità, si parla tanto di Leao perché è uno dei giocatori più forti del mondo ma Joao Felix non è stato preso per togliergli responsabilità, perché abbiamo più giocatori che devono averle e portare risultati. Non dipende da due, si tratta di giocatori con ruoli completamente diversi”.

