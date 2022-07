Ibrahimovic: le prossime tappe dello svedese

Procede a gonfie vele il recupero di Zlatan Ibrahimovic, che dopo l’operazione al ginocchio ora si gode il recupero nella super villa alle rive del Lago di Garda, dove con lui c’è anche il fisioterapista personale Gasperini. I due si sono conosciuti, spiega la Gazzetta dello Sport, nella prima avventura dello svedese col Milan, nel 2010, quando Gasperini faceva parte dello staff medico del club. Da lì inseparabili, tanto da spostare le vacanze sul Garda proprio per permettere al fisioterapista di seguirlo. Da quando è arrivato, dopo i giorni trascorsi in Svezia, Ibra riceve visite di amici e ex colleghi. Al seguito la compagna e i figli, che non lo lasciano mai solo. Come riporta la Gazzetta, le prossime tappe dello svedese sono scandite da una tabella di marcia perfetta. Ora Garda, poi Sardegna per godersi qualche giorno di relax, poi il ritorno a Milanello e la firma sul contratto.

Foto: Twitter Milan