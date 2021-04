Ibrahimovic, la sentenza del Giudice: un turno di squalifica e multa di 5mila euro

Dopo il cartellino rosso rimediato sabato scorso a Parma per le proteste all’indirizzo dell’arbitro Maresca. Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per un solo turno Zlatan Ibrahimovic, dopo l’espulsione procurata contro il Parma. Il centravanti svedese salterà dunque Milan-Genoa in programma domenica prossima a San Siro. Per il bomber rossonero anche una multa di 5mila euro. Questa la motivazione del comunicato: “Un turno per IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan) per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara.”

Foto: twitter milan