Ibrahimovic: “La Croazia ha tutto il diritto di sentirsi derubata. Il VAR alcune volte è controverso”

03/07/2026 | 14:41:05

Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, ha parlato a Fox Sports, emittente con cui sta commentando il Mondiale, ha parlato dell’eliminazione della Croazia, soffermandosi sul gol annullato all’ultimo secondo.

Le sue parole: “Il calcio può essere incredibilmente crudele. Credo che la Croazia abbia tutte le ragioni per sentirsi derubata. Quando si annulla un gol negli ultimi secondi di una partita a eliminazione diretta a un Mondiale, la decisione deve essere assolutamente chiara. Invece di parlare di un gol del pareggio arrivato all’ultimo minuto, ci troviamo a parlare dell’ennesima controversia legata al VAR”.

Foto: twitter Ibrahimovic