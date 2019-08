Ibrahimovic: “Il nuovo sistema dei play-off non è giusto per la crescita della MLS”

Intervisto in mixed zone, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del nuovo sistema dei play-off nella MLS. Queste le sue dichiarazioni: “Penso che il sistema di questi play-off non sia molto giusto. Si parla di mentalità, ma la mentalità è ogni giorno, nel modo in cui ti alleni e nel modo in cui giochi. I risultati in ogni partita sono importanti, ma qui se arrivi 7 °, fai i playoff e puoi vincere. Come si crea la mentalità? Così molto difficile”.

Foto: Twitter Los Angeles Galaxy