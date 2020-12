Ibrahimovic: “Il mio undici ideale? Ci sono Buffon, Nesta, Cannavaro, Nedved e Ronaldo il Fenomeno”

Nel corso della sua lunga intervista a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha votato la sua formazione ideale. “Ne scelgo undici per grandezza e affetto, quelli che mi hanno dato qualcosa. Ibra, Ibra, Ibra… No, faccio il serio: in porta c’è Buffon. Il più forte. Alla Juve abbiamo passato dei bei tempi, quella era una squadra speciale, il mio primo top club. Tutti erano… come me con questi giovani del Milan. Maxwell terzino sinistro, è mio amico. Nesta e Cannavaro centrali: quante risate con Fabio, mi portava a Napoli in scooter, era matto… ma io di più. Terzino destro, Maicon: quando è arrivato non era considerato così forte come è diventato poi all’Inter. Poi Nedved numero uno, lui mi ha migliorato più di tutti, di testa e nel mio gioco. Poi Vieira e Xavi, quel Barcellona era una squadra di fenomeni. Posso mettere gente con cui non ho giocato? Forse terzino destro metto Cafu, più cattivo. L’attacco è facile: Zidane, Ronaldo il Fenomeno mio idolo. E Maradona, perché è il più forte di tutti i tempi. Sì lui era più forte anche di me. Io questa volta sono allenatore, un giorno chissà se lo sarò davvero”.

Foto: Twitter Milan