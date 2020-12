Ibrahimovic: “Il mio addio al Barcellona? Non ho ancora capito quale fosse il problema”

Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato dal suo ex compagno al Milan Massimo Ambrosini per Sky. Ha parlato della sua prima esperienza in maglia rossonera: “A Barcellona era un momento così e così. Non si capiva bene la situazione. Non mi è mai andata giù? No, ma non ho ancora risposte a quali fossero i problemi. Se ci sono problemi si risolvono. Sono stato io uomo e ho detto, se ci sono problemi, e non so quali siano, allora me ne vado e li risolvo. C’era il Milan, così come altre squadre. Conoscevo Milano , la città mi piaceva tanto. Poi se il Milan ti chiama, un grande club come questo, con grandi giocatori. Una sfida che mi piace, quando la gente parla contro mi carica, mi dà energia, mi dà motivazioni e adrenalina. Dicevano che la squadra non poteva vincere. Si lavora in silenzio e si dimostra in campo con le prestazioni. Mi sono detto, se ho vinto con Juve e Inter vinco anche con il Milan“. Sull’Ibra attuale ha spiegato: “Dieci anni fa c’erano personaggi con più personalità e carattere. Un altro ego, gente che ti veniva contro. Oggi faccio lo stesso, forse ancora di più. Ho un’altra esperienza, ma più equilibrio. Se vedo uno che non ce la fa, cambio strategia. Quando sei giovane sei più ‘rock’n roll’, ora capisco più le situazioni. Metto ancora pressione alla squadra, non accetto un passaggio sbagliato, se non ti alleni bene ti dico qualcosa”.

Foto: Twitter Milan