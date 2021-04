Ibrahimovic: “Il Milan è casa mia. Vorrei restare qui per tutta la vita”

Zlatan Ibrahimovic a Milan TV ha rilasciato delle brevi parole dopo il rinnovo con il Milan.

Queste le parole dello svedese con annesso video postato dal Milan sui social: “Sono molto felice, aspettavo questo giorno. Il Milan è casa mia, sono felice e sto bene. Sono contento di come mi fanno sentire in questo club, dal mister ai tifosi che mi mancano tanto. Se posso restare per tutta la vita, io resto. Lavorare con mister Pioli è stato molto facile, ha la giusta mentalità. Ogni giorno ha questa energia, trasforma la squadra, vuole il massimo da tutti”.

“Sono molto felice, questa è casa mia”: le prime parole di @Ibra_official dopo il rinnovo 🔴⚫

Zlatan’s first comments on his renewal: “I’m very happy, this is my home” 🔴⚫ #SempreMilan #ReadyToUnleash pic.twitter.com/qrIvvTjig9

