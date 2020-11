Ibrahimovic: “I prossimi rigori li lascio tirare a Kessie. Oggi non c’ero”

Dopo il gol che è valso il 2-2 finale, Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’attaccante rossonero: “Un pareggio oggi non va bene, abbiamo avuto tante occasioni. Ho sbagliato il rigore, il prossimo mi sa che lo lascio a Kessie. L’importante è non perdere o perdere la fiducia, altrimenti si va avanti. Vogliamo vincere tutte le partite, è ovvio. Arrabbiato? Ce l’avevo con me stesso, quando la fatica entra in testa non sei al 100%. Giochiamo tante partite in poco tempo, meno male che arriva questa sosta. Scudetto? Prima del campionato bisogna avere obiettivi, anche durante il campionato. Oggi vedo più squadre che lottano. Ho giocato in tanti paesi, l’Italia è quello più difficile per un attaccante. Pallone d’oro? Non mi disturba non averlo, è bello averlo ma non mi serve per sentirmi più forte. Rinnovo? Dopo il rigore di oggi siamo messi male (ride), li lascio tirare a Kessie così sono in un’altra posizione.”

