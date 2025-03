Ibrahimovic: “Ho avuto un virus. Litigi con Furlani? Sono falsità”

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista a Dazn pochi minuti prima di Napoli-Milan. “Sono stato male perché ho tagliato i capelli… Ho avuto un virus, ho perso tre chili, ma adesso sto meglio e sono presente. Sono qui per aiutare tutti, in campo e fuori. La figura del direttore sportivo? Parliamo ogni giorno di quello che serve, ma non posso entrare nei dettagli. Ho letto di litigi con Furlani, ma sono falsità. Sono stato vicino al Napoli 5 o 6 anni fa, forse era destino. Quando sono entrato in campo, ho sentito tanta adrenalina: ho bei ricordi di questo stadio, ho fatto due gol nell’ultima partita qui”.

Foto: Twitter Ibrahimovic