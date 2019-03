Ibrahimovic: “Il 500° gol? Fossimo stati in vantaggio avrei lasciato lo stadio. E quella scommessa…”

Zlatan Ibrahimovic mai banale. L’attaccante dei LA Galaxy, ospite nello show condotto da Jimmy Kimmel, ha parlato così tra passato, presente e futuro: “Beckham? Durante il Mondiale avevamo fatto una scommessa: se la mia Svezia avesse battuto l’Inghilterra sarei andato da IKEA e avrei comprato tutto quello che mi pareva a sue spese. La sua invece era che se avesse vinto l’Inghilterra sarei andato a Wembley con la maglia della nazionale inglese mangiando Fish and Chips. Purtroppo ho perso e mi toccherà farlo. Il mio gol numero 500 (di tacco contro il Toronto sul punteggio di 3-0 per i rivali ndr)? Lo volevo fare in un modo speciale, quando fai un gol del genere c’è poco da dire, fosse stato il gol della vittoria avrei lasciato lo stadio”.

Foto: Twitter MLS