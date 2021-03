Ibrahimovic gioisce per la convocazione in Nazionale: “Il ritorno di Dio”

Zlatan Ibrahimovic ha subito commentato, a modo suo, l’ufficialità del proprio ritorno in Nazionale. La punta svedese del Milan ha, difatti, postato una foto su instagram con scritto: “Il ritorno di Dio“. Ricordiamo che Ibra non gioca con la Svezia dal novembre 2016 e appena scenderà in campo sarà il calciatore più anziano ad aver vestito la maglia della Nazionale svedese.

Foto: daily star