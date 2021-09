Ibrahimovic: “Giocherò contro la Juve? Vedremo. Non sono Superman anche se…”

Zlatan Ibrahimovic, a margine dell’evento ‘Mind the gum’, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in merito alle sue condizioni fisiche e alla possibilità di giocare domenica in Juventus-Milan. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Giocherò contro la Juventus? Vediamo giorno per giorno, non è un segreto: ho un problema al tendine e non rischio conseguenze. Voglio tenere tutta la stagione e pensare che non sono Superman. Anche se… Il mio problema è che lavoro troppo e mi piace soffrire”.

Foto: Sito Milan