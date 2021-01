Ibrahimovic: “Finchè sto bene gioco. Ho sei mesi di contratto, poi vediamo”

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic nelle parole dello svedese al Corriere dello Sport: “Finché sto bene vado avanti. A giugno scade il mio contratto e ne parliamo. Non volevo intrappolarmi in situazioni senza uscita e neppure intrappolarci il mio club. Per questo all’arrivo ho firmato per sei mesi e poi ho rinnovato. Altri hanno ragionato diversamente, io sono per la libertà di scelta. Se porterò la mia famiglia a Milano? Vediamo. Non escludo nulla”.