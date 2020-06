Ibrahimovic è tornato in Italia: tra oggi e domani gli esami per stabilire i tempi di recupero

Infortunatosi lo scorso 25 maggio, Zlatan Ibrahimovic era andato in Svezia per curarsi dalla lesione muscolare del polpaccio destro. Dopo qualche giorno di riposo, l’attaccante del Milan è tornato in Italia pochi minuti fa a Malpensa e, tra oggi e domani, svolgerà nuovi esami al polpaccio. In base all’esito, Ibra deciderà se tornare in Svezia o andare a Milanello per riprendere gli allenamenti. L’obiettivo è essere pronto per la gara di campionato contro la Juventus del prossimo 7 luglio.

Foto: profilo Twitter ufficiale AC Milan