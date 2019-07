Ibrahimovic e la sua formazione ideale: ci sono 11…Zlatan!

Zlatan Ibrahimovic, attaccante in forza ai Los Angeles Galaxy, ha postato sul suo account Twitter una immagine con i migliori 11 di tutti i tempi scelti dal bomber svedese per la sua squadra. Tra i pali, in difesa, a centrocampo ed in attacco, c’è sempre lui: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è ritratto con le maglie dei club che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera, con un importante trascorso italiano tra Juventus, Inter e Milan. Da scegliere resta solo il mister, “ma probabilmente sarebbe sempre Zlatan”.

Questo il messaggio originale postato da Ibrahimovic: “My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan”.

Foto: Twitter Ibrahimovic