Ibrahimovic è carico, punta al recupero e vede il rinnovo

Zlatan Ibrahimovic è stato sicuramente uno degli artefici principali dello scudetto del Milan. Il suo carisma, la sua mentalità da vincente ha aiutato e non poco, Pioli e i più piccoli in uno degli scudetti più avvincenti degli ultimi anni. Ora per Zlatan c’è il recupero, quello forzato a seguito dell’intervento al ginocchio. Poi il rinnovo e il ritorno in campo. Tutto stilato secondo una tabella di marcia ben precisa. Secondo la Gazzetta dello Sport, il rinnovo arriverà a cifre simboliche, per poi salire attraverso bonus legati al raggiungimento di traguardi personali e di squadra. Lo scudetto, gli ottavi di Champions e molto altro ancora. Ibra prepara la nuova stagione lontano dai riflettori, nella sua super villa a Padenghe dove il fisioterapista lo segue personalmente. Ibrahimovic è carico e ha voglia di tornare, come testimoniano le foto postate sui social dallo svedese, sensazioni positive per chi lo segue da vicino, con lo svedese pronto a tornare il prima possibile per aiutare di nuovo il diavolo.

Foto: Twitter Milan