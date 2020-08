Ibrahimovic è arrivato a Milano: “Volevo tornare dove mi sento a casa. Forza Milan, sempre”

Zlatan Ibrahimovic è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Linate dove è pronto a ripartire con la maglia numero 11 dei rossoneri. L’attaccante svedese ha rilasciato brevemente qualche dichiarazione come riportato dalla pagina facebook del Milan: “Adesso sto bene, in forma. Volevo tornare dove mi sento a casa. Adesso iniziamo a lavorare e portare più risultati. Serve continuare, serve lavorare. Poi come ho sempre detto non sono qui per essere una mascotte ma per portare risultati, per far tornare dove il Milan deve essere. Abbiamo fatto sei mesi alla grande ma non abbiamo vinto niente. Spero di rivedere presto i tifosi allo stadio, abbiamo bisogno di loro. Forza Milan sempre.”

Foto: facebook Milan screen