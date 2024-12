Ibrahimovic: “Dobbiamo essere all’altezza della maglia che indossiamo. Sono fiducioso, la squadra è forte”

Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Genoa, a margine dei festeggiamenti per i 125 anni del Milan.

Queste le sue parole: “È una serata molto molto speciale, oggi abbiamo qualche leggenda in casa e presentiamo la Hall of Fame: siamo molto orgogliosi e contenti di questo momento. Oggi si vede la storia e chi l’ha fatta con il Milan, io come ex giocatore sono molto orgoglioso. Poi ce ne sono altri che l’hanno fatta più di me: chi ha giocato per il Milan capisce cos’è il Milan. Speriamo in un risultato positivo”.

Le parole di Fonseca: “Bisogna essere all’altezza non solo in questa partita. Vogliamo avere sempre un livello alto: facciamo vedere chi siamo e dove cerchiamo di arrivare. Sono fiducioso perché la squadra è forte, anche se sono mancati un po’ di risultati”.

Foto: Instagram Milan