Ibrahimovic: “Camarda? Deve fare il suo percorso. È il profilo che manca nel calcio italiano”

11/10/2025 | 19:48:36

L’ex attaccante, ora dirigente del Milan, Zlatan Ibrahimović, ha parlato al Festival dello Sport. Queste le sue parole sul giovane Camarda:

“Tengo molto a lui. Ho fatto una foto con lui quando era ancora un ragazzino, non sapevo chi fosse. Era al Vismara, ero andato a motivare i ragazzi. Speravo segnasse il suo primo gol in Serie A con il Milan. Ora è in prestito, ma l’anno prossimo tornerà: deve fare il suo percorso. Sono molto contento per lui, davvero. Questo è il tipo di profilo che manca nel calcio italiano: un numero 9 capace di fare 20-30 gol a stagione”.

Foto: X Ibrahimovic