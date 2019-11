Ibrahimovic-Bologna, parla Bigon: “Idea affascinante, i contatti con Mihajlovic ci sono”

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai soffermandosi anche sul futuro di Zlatan Ibrahimovic (dopo le parole di Sabatini di qualche giorno fa): “Se ci sono possibilità che possa arrivare Ibrahimovic al Bologna? Questa domanda è molto semplice e la risposta lo è altrettanto. Il rapporto è diretto tra Mihajlovic e Ibra, in questi mesi si sono sentiti anche per il momento difficile che sta passando Sinisa. Si sono scambiati delle opinioni sul futuro dello svedese, lui è l’unico che può decidere. Nei prossimi mesi capirà cosa fare del suo futuro, ancora non sappiamo dove andrà. L’idea è affascinante, le telefonate tra il mister e Ibra ci sono e se vorrà tornare in Italia noi saremo pronti”.

