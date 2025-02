Ibrahimovic: “Arbitraggio ad Empoli inaccettabile, manderemo una lettera all’AIA”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Joao Felix a parlare è stato anche Ibrahimovic. L’ex attaccante rossonero, infatti, è tornato sull’arbitraggio della gara contro l’Empoli. Queste le sue parole: “Arbitraggio ad Empoli? A Pairetto ho chiesto semplicemente maggiore rispetto per il Milan e per i giocatori. Sono anche rimasto sorpreso dal fatto che i nostri calciatori non abbiano reagito in maniera più forte al fallo su Walker. Se fosse andata male Kyle sarebbe potuto rimanere fuori anche un anno. Tomori? Questa è la conseguenza di quando lasci andare avanti il gioco. Per noi non è accettabile, manderemo una lettera all’AIA. Ci siamo trovati uno in meno, mentre erano loro a dover essere in 10 per il fallo su Walker. Poi lui arriva dalla Premier e non fa sceneggiate. Il mio ruolo? Ogni giorno è una nuova esperienza, ma la mia più grande rabbia è non poter aiutare la squadra in campo. Ci sono momenti alti e momenti bassi, ma stiamo lavorando e siamo fiduciosi”.

FOTO: Instagram Milan