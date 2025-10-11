Ibrahimovic: “Allegri è un vincente. Leao? Ci aspettiamo tanto da lui”

11/10/2025 | 16:05:47

L’ex attaccante, ora dirigente del Milan, Zlatan Ibrahimović, ha parlato al Festival dello Sport. Queste le sue parole sulla esperienza nella dirigenza rossonera e su Massimiliano Allegri:

“Allegri è un vincente: ha portato la sua esperienza, equilibrio e stabilità. Lo spirito è al top — quando vinci è così. La società ha fatto un grande lavoro per mettere a disposizione dell’allenatore una squadra competitiva. Passo dopo passo si lavora, tutti uniti per fare il meglio possibile. Le critiche al suo modo di far giocare le squadre? Io sono stato allenato da lui, abbiamo vinto insieme. Finché vinciamo, queste critiche si allontanano; se non vinci, tornano. Fanno parte del gioco. Sul gioco: secondo me sta giocando bene, con un mix di calciatori esperti e giovani talenti. Non vedo questa cosa del ‘giocare male’. Leao? Tanti parlano di lui, e lo fanno perché è tra i migliori al mondo. Qualche anno fa abbiamo vinto lo scudetto: per me Leao lo ha vinto da solo, faceva la differenza. Oggi le squadre vincono da squadre, mentre prima c’erano giocatori che potevano vincere da soli. È arrivato a un’età in cui può anche non curarsi più delle critiche. Ci aspettiamo tanto da Leao, è normale”.

Foto: X Ibrahimovic