Ibrahimovic alla Bbc: “Il Milan è la mia sfida, tiro fuori il meglio di me ogni giorno per riportarlo al top”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato alla Bbc. Questi alcuni dei passaggi più significativi dell’intervista rilasciata dall’attaccante del Milan: “Andrò avanti fino al momento in cui non potrò più fare ciò che faccio adesso, devo soltanto mantenermi in forma fisicamente, il resto viene da sé. Il Milan? Siamo in un momento di forma incredibile, stiamo facendo benissimo. Ma ancora non abbiamo vinto niente. La prima volta che sono venuto al Milan si lottava per il titolo, la seconda volta sono venuto per riportare il club al top, il luogo a cui appartengono. È una sfida diversa, che mi piace perché quando tutti dicono che è troppo difficile, che è quasi impossibile, è lì che entro in scena e mi sento vivo. La sensazione è incredibile perché è un traguardo più grande che arrivare ad un top team che è già al top. Sono molto motivato. Amo la pressione perché non voglio essere qua per ciò che ho fatto in passato. Io sono qua per ciò che faccio nel presente e questa è la pressione che metto su me stesso. Ecco perché tiro fuori il meglio di me ogni giorno. E continuerò a farlo finché non sarò più in grado di fare certe cose. Sono cambiato? Ho tanta esperienza, i gol non sono mai stati un problema, vado semplicemente avanti. Non sono lo stesso giocatore di cinque anni fa, non sono lo stesso giocatore di dieci anni fa, non corro più quanto correvo prima. Ora corro in modo più intelligente. La ragione per cui dico che il campionato italiano è il più difficile per un attaccante è che è molto tecnico e la filosofia è quella di non subire gol piuttosto che segnarlo“.

Foto: Twitter Milan