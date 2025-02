Ibrahimovic: “Abbiamo fame, il Milan gioca sempre per vincere”

Zlatan Ibrahimovic ha presentato, nella conferenza stampa di rito, il nuovo attaccante del Milan, Gimenez. Queste le sue parole: “Ciao a tutti siamo qui per presentare il nuovo attaccante del Milan. Lo abbiamo seguito tanto, anche in estate ma non c’era la possibilità di prenderlo. Oggi è qui e questa è la cosa più importante. Ha grande qualità, ma ora si presenta lui perché poi dicono che io metto troppa pressione”. Lo svedese ha poi continuato parlando del mercato fatto: “Ieri è stata una giornata intensa, ma sempre sotto controllo. Devo ringraziare tutti perché abbiamo fatto un grande lavoro. Non siamo contenti della nostra classifica, abbiamo fatto cinque acquisti e cinque cessioni. Abbiamo rinforzato la squadra, poi se il gap sarà diminuito lo vedremo. Quando abbiamo iniziato il campionato credevamo in quanto fatto. Non siamo contenti della situazione e quindi abbiamo deciso di prendere degli innesti. Abbiamo un trofeo, ma non siamo soddisfatti, vogliamo di più. Il Milan gioca sempre per vincere e quando vince alza i trofei”.

FOTO: Twitter Ibrahimovic