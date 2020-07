Ibrahimovic a Sportweek: “Chi è Rangnick? A queste condizioni difficile che resti”

Zlatan Ibrahimovic ha concesso un’intervista a Sportweek, il settimanale de “La Gazzetta dello Sport”. Questa un’anticipazione, domattina l’intervista completa: “Chi è Rangnick? Non so chi sia. Ibra gioca per vincere oppure sta a casa. Non sono un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League. Sarà necessario un faccia a faccia con Gazidis. Ma se le cose stanno cosi è difficile che rimanga”. Dichiarazioni pesanti che faranno discutere e che rendono sempre più complicata la conferma del gigante svedese.

Foto: Twitter ufficiale Milan