Ibra, visite mediche finite: ora a Casa Milan per la firma

Sono terminate nel primo pomeriggio le visite mediche di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese, alle 15:40, ha lasciato in automobile la clinica “La Madonnina”. Tanti i presenti per il primo saluto: i tifosi del Milan hanno visto sfilare l’attaccante, e lo hanno salutato con cori e tanto entusiasmo. Ora Ibra farà tappa alla clinica Ambrosiana per l’idoneità sportiva, poi sarà il turno delle firme a Casa Milan.

Foto: Instagram Ibrahimovic