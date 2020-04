Ibra va in gol con l’Hammarby: “Vedremo se e come finirà il contratto con il Milan, voglio dare il mio contributo”

Com’è noto, Zlatan Ibrahimovic si sta allenando con l’Hammarby, club di cui è azionista dal 2019. Oggi, nella partitella amichevole contro il Frej, club satellite dei biancoverdi, ha anche trovato il gol, dopo pochi minuti. Al termine della gara, invece, ha parlato del suo futuro a Sportbladet: “Ho un contratto con il Milan e vedremo come finirà, se finirà. – ha detto – Ho detto che voglio giocare a calcio il più a lungo possibile, non si sa mai cosa può succedere. Sono una persona che vuole esibirsi ed essere in grado di contribuire con qualcosa e non solo giocare solo per quello che ho fatto o per quello che sono. Se fai parte di una squadra, dovresti essere in grado di contribuire con qualcosa. Vedremo cosa succederà.”

Video: TAM BRAND

Foto: profilo Twitter ufficiale Hammarby Idrottsförening