Ibra torna in campo e si allena con il suo Hammarby: “Sarà sempre il benvenuto”

Zlatan Ibrahimovic torna in campo. L’attaccante svedese del Milan, in attesa di novità dall’Italia sulla ripresa delle attività sportive, si sta allenando con l’Hammarby, club di cui è co-proprietario e che ha dato la possibilità ai propri tesserati di lavorare volontariamente fino a lunedì prossimo. Ad annunciarlo la stessa società svedese, che ha postato le foto di Zlatan durante l’allenamento odierno: “Ibra aveva voglia di tornare in campo. Lui è sempre il benvenuto, poi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni”, le parole del direttore sportive Jesper Jansson.

Foto: Twitter ufficiale Hammarby